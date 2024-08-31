Вітамінна бомба: підсилюємо імунітет дитини перед школою
31 серпня 2024, 16:10Читать новость на русском
Джерело:ladyochmistrzyni
Вже незабаром діти повернуться до школи, де активно контактуватимуть з іншими дітьми. Тому важливо, аби їх імунітет був міцним, а різноманітні захворювання не заважали соціалізації та побудові дружніх стосунків.
Ми не можемо повністю вберегти дитину від застуди чи інших захворювань, однак маємо можливість підсилити її імунітет. Це не вимагає зусиль або часу, а корисний ефект того точно вартує наших старань.
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Вітамінний додаток до напоїв
Час: 10 хвилин
Порцій: стандартна форма для льоду
Інгредієнти:
– 2 апельсини;
– 1 лимон;
– шматочок імбиру;
– шматочок куркуми.
Приготування:
- Всі продукти миємо та чистимо від шкірки.
- Нарізаємо шматочками та блендеруємо до однорідної маси.
- Розливаємо суміш по формах та ставимо у холодильник.
- Додаємо вітамінні кубики до чаю.
Смачного!
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