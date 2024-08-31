Витаминная бомба: усиливаем иммунитет ребенка перед школой
Источник:ladyochmistrzyni
Уже вскоре дети вернутся в школу, где будут активно контактировать с другими детьми. Поэтому важно, чтобы их иммунитет был крепким, а различные заболевания не мешали социализации и построению дружеских отношений.
Мы не можем полностью уберечь ребенка от простуды или других заболеваний, однако имеем возможность усилить его иммунитет. Это не требует усилий или времени, а полезный эффект того точно стоит наших стараний.
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Витаминное дополнение к напиткам
Время: 10 минут
Порции: стандартная форма для льда
Ингредиенты:
– 2 апельсина;
– 1 лимон;
– кусочек имбиря;
– кусочек куркумы.
Приготовление:
- Все продукты моем и чистим от кожуры.
- Нарезаем кусочками и блендируем до однородной массы.
- Разливаем смесь по формам и ставим в холодильник.
- Добавляем витаминные кубики к чаю.
Приятного аппетита!
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