Витаминная бомба: усиливаем иммунитет ребенка перед школой

31 августа 2024, 16:10
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Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

Источник:

ladyochmistrzyni

Уже вскоре дети вернутся в школу, где будут активно контактировать с другими детьми. Поэтому важно, чтобы их иммунитет был крепким, а различные заболевания не мешали социализации и построению дружеских отношений.

Мы не можем полностью уберечь ребенка от простуды или других заболеваний, однако имеем возможность усилить его иммунитет. Это не требует усилий или времени, а полезный эффект того точно стоит наших стараний.

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Витаминное дополнение к напиткам

Время: 10 минут

Порции: стандартная форма для льда

Ингредиенты:
– 2 апельсина;
– 1 лимон;
– кусочек имбиря;
– кусочек куркумы.

Приготовление:

  1. Все продукты моем и чистим от кожуры.
  2. Нарезаем кусочками и блендируем до однородной массы.
  3. Разливаем смесь по формам и ставим в холодильник.
  4. Добавляем витаминные кубики к чаю.

Приятного аппетита!

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