Без нервів та поспіху: як спланувати ранок дитини, щоб все минуло без істерик

20 березня 2024, 07:33
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Джерело:

dziecisawazne

Для одних ранок — найгірший час дня, сповнений поспіху, напруги, криків, розбрату. Для інших – час відносної рівноваги, спокою й тиші перед тим, як весь дім прокинеться. У чому секрет та як перетворити цей період дня на миті щастя?

Саме вдалий ранок є наріжним каменем продуктивного та хорошого дня. Перше, що може піти не так – це безлад або купа посуду на кухні. Якщо ви знаєте, що це може порушити ранкову гармонію, спробуйте впоратися з нею ввечері, а якщо немає сил, то спробуйте уникнути безладу заздалегідь.

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Батьки повинні бути у ресурсі

Якщо є така змога, варто встати на кілька хвилин раніше і насолодитися тишею улюбленим способом – заварити чашку чаю чи кави й насолоджуватися кожним ковтком, відкрити вікно та послухати спів птахів, прочитати кілька сторінок книги або, можливо, подивитися на сплячі обличчя ваших коханих.

Рутина – дуже важлива для дитини / Фото unsplash

Чого слід уникати вранці

Є кілька основних правил, дотримуючись яких, ранок точно пройде краще.

  • Шумно і грубо будити дітей. Якщо ви знаєте, що вони люблять прокидатися пізніше, почніть ритуал раніше.
  • Швидке зняття теплої піжами. Одяг можна зігріти на радіаторі, щоб одягати його було приємно.
  • Подача сніданку без узгодження того, що хоче дитина. Не подавайте їжу в мисці або чашці, яку ваш малюк ненавидить. Для них такі деталі дуже важливі.
  • Навчання чомусь новому. Невже коли у вас залишається 15 хвилин, щоб відвести дитину в садок, найкращий час, щоб навчитися взуватися чи застібати куртку? Буде багато набагато кращих можливостей, без поспіху та надриву нервової системи.

І найголовніше – саме достатня кількість сну як дітей, так і батьків позитивно впливає на атмосферу. Без сну ми стаємо роздратованими, втомленими і більш чутливими до втрати рівноваги та спокою.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська