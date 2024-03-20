Саме вдалий ранок є наріжним каменем продуктивного та хорошого дня. Перше, що може піти не так – це безлад або купа посуду на кухні. Якщо ви знаєте, що це може порушити ранкову гармонію, спробуйте впоратися з нею ввечері, а якщо немає сил, то спробуйте уникнути безладу заздалегідь.

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Батьки повинні бути у ресурсі

Якщо є така змога, варто встати на кілька хвилин раніше і насолодитися тишею улюбленим способом – заварити чашку чаю чи кави й насолоджуватися кожним ковтком, відкрити вікно та послухати спів птахів, прочитати кілька сторінок книги або, можливо, подивитися на сплячі обличчя ваших коханих.

Рутина – дуже важлива для дитини / Фото unsplash

Чого слід уникати вранці

Є кілька основних правил, дотримуючись яких, ранок точно пройде краще.

Шумно і грубо будити дітей. Якщо ви знаєте, що вони люблять прокидатися пізніше, почніть ритуал раніше.

Швидке зняття теплої піжами. Одяг можна зігріти на радіаторі, щоб одягати його було приємно.

Подача сніданку без узгодження того, що хоче дитина. Не подавайте їжу в мисці або чашці, яку ваш малюк ненавидить. Для них такі деталі дуже важливі.

Навчання чомусь новому. Невже коли у вас залишається 15 хвилин, щоб відвести дитину в садок, найкращий час, щоб навчитися взуватися чи застібати куртку? Буде багато набагато кращих можливостей, без поспіху та надриву нервової системи.

І найголовніше – саме достатня кількість сну як дітей, так і батьків позитивно впливає на атмосферу. Без сну ми стаємо роздратованими, втомленими і більш чутливими до втрати рівноваги та спокою.