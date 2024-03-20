Без нервов и спешки: как спланировать утро ребенка, чтобы все прошло без истерик

Для одних утро – худшее время дня, полное спешки, напряжения, криков, раздора. Для других – время относительного равновесия, покоя и тишины перед тем, как весь дом проснется. В чем секрет и как превратить этот период дня в мгновения счастья?

Именно удачное утро является краеугольным камнем продуктивного и хорошего дня. Первое, что может пойти не так – это беспорядок или куча посуды на кухне. Если вы знаете, что это может нарушить утреннюю гармонию, попробуйте справиться с ней вечером, а если нет сил, то попробуйте избежать беспорядка заранее.

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Родители должны быть в ресурсе

Если есть такая возможность, стоит встать на несколько минут раньше и насладиться тишиной любимым способом – заварить чашку чая или кофе и наслаждаться каждым глотком, открыть окно и послушать пение птиц, прочитать несколько страниц книги или, возможно, посмотреть на спящие лица ваших любимых.

Рутина – очень важна для ребенка / Фото unsplash

Чего следует избегать утром

Есть несколько основных правил, придерживаясь которых, утро точно пройдет лучше.

Шумно и грубо будить детей. Если вы знаете, что они любят просыпаться позже, начните ритуал пораньше.

Быстрое снятие теплой пижамы. Одежду можно согреть на радиаторе, чтобы одевать ее было приятно.

Подача завтрака без согласования того, что хочет ребенок. Не подавайте еду в миске или чашке, которую ваш малыш ненавидит. Для них такие детали очень важны.

Обучение чему-то новому. Неужели когда у вас остается 15 минут, чтобы отвести ребенка в садик, лучшее время, чтобы научиться обуваться или застегивать куртку? Будет много гораздо лучших возможностей, без спешки и надрыва нервной системы.

И самое главное – именно достаточное количество сна как детей, так и родителей положительно влияет на атмосферу. Без сна мы становимся раздраженными, уставшими и более чувствительными к потере равновесия и спокойствия.