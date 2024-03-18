Якщо ви хочете схуднути після народження дитини, перше, що потрібно зробити – це відвідати лікаря та здати аналізи, інформує 24 Канал. Мова йде про здоров'я, тому гратися у самостійність тут не варто.

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Якщо ж візит до лікаря відкладається, то не можна сідати на жодну дієту. Варто розпочати з простих принципів, які не обмежать ваше повсякдення та точно не завдадуть шкоди здоров'ю.

Регулярне харчування

З народженням дитини на деякий час про нормований розклад доведеться забути. Однак регулярність прийомів їжі зберігати варто. Це дасть гарантію, що метаболізм буде у порядку, а дотримання здорового харчування не викликатиме жодного дискомфорту.

Неправильне схуднення може бути небезпечним / Фото Pixabay

Відмовтеся від перекусів

Якщо часто робити перекуси, то можна отримати зворотний ефект – сповільнення метаболізму. Також такий підхід буде стимулювати постійне вироблення шлункового соку, внаслідок чого відчуття голоду практично не зникатиме.

Спробуйте повернутися до 3-кратного раціону. У перервах намагайтеся нічого не споживати, а особливо – солодке.

Дотримуйтеся правила балансованої тарілки

Тут потрібно керуватися простим принципом:

1/4 – це білок;

1/2 – овочі, ягоди або фрукти;

решта – вуглеводи та корисні жири.

Жири важливі для гормональної системи, тому у жодному разі не можна від них відмовлятися.

Більше рухатися

Короткої прогулянки на свіжому повітрі цілком достатньо. Не варто одразу виснажувати себе важкими тренуваннями, тіло просто повинно бути у тонусі.

Пам'ятайте, що на початку і до консультації з фахівцем достатньо дотримання базових принципів. Усе решта потребує нагляду кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть запобігти шкоди для здоров'я.

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