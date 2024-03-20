Именно удачное утро является краеугольным камнем продуктивного и хорошего дня. Первое, что может пойти не так – это беспорядок или куча посуды на кухне. Если вы знаете, что это может нарушить утреннюю гармонию, попробуйте справиться с ней вечером, а если нет сил, то попробуйте избежать беспорядка заранее.
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Родители должны быть в ресурсе
Если есть такая возможность, стоит встать на несколько минут раньше и насладиться тишиной любимым способом – заварить чашку чая или кофе и наслаждаться каждым глотком, открыть окно и послушать пение птиц, прочитать несколько страниц книги или, возможно, посмотреть на спящие лица ваших любимых.
Рутина – очень важна для ребенка / Фото unsplash
Чего следует избегать утром
Есть несколько основных правил, придерживаясь которых, утро точно пройдет лучше.
- Шумно и грубо будить детей. Если вы знаете, что они любят просыпаться позже, начните ритуал пораньше.
- Быстрое снятие теплой пижамы. Одежду можно согреть на радиаторе, чтобы одевать ее было приятно.
- Подача завтрака без согласования того, что хочет ребенок. Не подавайте еду в миске или чашке, которую ваш малыш ненавидит. Для них такие детали очень важны.
- Обучение чему-то новому. Неужели когда у вас остается 15 минут, чтобы отвести ребенка в садик, лучшее время, чтобы научиться обуваться или застегивать куртку? Будет много гораздо лучших возможностей, без спешки и надрыва нервной системы.
И самое главное – именно достаточное количество сна как детей, так и родителей положительно влияет на атмосферу. Без сна мы становимся раздраженными, уставшими и более чувствительными к потере равновесия и спокойствия.