Щорічні опитування демонструють, що з усіх підлітків у світі одними з найбільш щасливих є данці. Що робить їх такими? Відповідь проста – довіра. Це один із ключових факторів у побудові стосунків із підростаючою дитиною. Що ще варто врахувати, аби не втрачати зв'язок зі своєю дитиною?

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Ібен Сандал – данський психотерапевт, автор книги "Данський спосіб виховання підлітків". Сандал дає конкретні поради батькам про те, як знайти спільну мову з дитиною-підлітком. Запорука успіху – міцний зв’язок, заснований на любові та довірі.

Говорити, говорити та ще раз говорити

"Щирий діалог з дітьми без засудження – щоб підтримати їх у цей важкий період життя", – каже психотерапевт і закликає кожного з батьків бути більш відкритим та чуйним до проблем дитини.

Щире спілкування без збентеження, також і на складні теми, включно з сексуальністю, є вирішальним для побудови здорових стосунків з дитиною і може мати велике значення для розвитку підлітка.

З підлітком потрібно дружити / Фото unsplash

Не віддаляйтеся

"Іди до своєї кімнати", – говорите ви своїй дитині-підлітку, виснаженій черговою сваркою. Проте Ібен Сандал радить не застосовувати ізоляцію, а обрати інший спосіб.

Бажано призначити у квартирі місце, наприклад, на дивані у вітальні, яке буде безпечним для кожного члена сім’ї. Під час сварки, коли емоції беруть гору і вже хочеться відправити дитину в кімнату, запропонуйте сісти разом у вітальні в заздалегідь визначене "безпечне місце". Це дозволить підлітку (і вам теж!) заспокоїтися, не відчуваючи самотності чи покарання.

Правило 90 секунд

Сандал нагадує теорію американського вченого доктора Джилл Болт Тейлор. У книзі "My Stroke Of Insight" Тейлор описує правило 90 секунд: хімічний процес, який відбувається в організмі під час переживання сильної емоції (наприклад, гніву), триває 90 секунд. Якщо говорити простою мовою, то 90 секунд – це час, впродовж якого ми можемо визначити емоцію, поспостерігати за реакцією свого тіла і ...відпустити.

Варто пам’ятати: коли у підлітка трапляється спалах гніву чи інша сильна емоція, треба лише трішки зачекати.

Однак важливо, щоб дитина відчувала, що вона не одна, що вона має нашу підтримку навіть під час одного з таких спалахів,

– зазначає Сандал.

Приймайте перепади настрою

Одну хвилину він сміється, наступної – кипить гнівом і, нарешті, заливається сльозами. Ні, ваша дитина-підліток не випробовує ваше терпіння і не намагається вивести вас з рівноваги. Данський психотерапевт нагадує, що за перепади настрою відповідають процеси, що відбуваються в мозку підлітка, а емоційний розвиток зазвичай закінчується приблизно у 20 років.