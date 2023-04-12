Більшість дітей набагато розумніші, ніж заведено вважати. Користувачі сервісом Reddit поділилися фотографіями, на яких діти максимально використали свою винахідливість і вразили своїми вчинками та винаходами.

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Ця дитина абсолютний геній

Так винахідливо / Фото Вright side

Моя 8-річна сестра впустила цілу пачку печива в мою машину, і я сказав їй прибрати все це. Через 15 хвилин я повертаюся до машини, – зазначає один із користувачів Reddit

Винахідливість сотого рівня / Фото Вright side

Я сказав синові піти у ванну і не брати iPad, бо він намокне. Геній, – сміється тато.

Розумний підхід / Фото Вright side

Драбина, яку побудував 4-річний малюк, щоб вкрасти заховані цукерки

Розум безмежний / Фото Вright side

Моя дочка зрозуміла, як обійти блокування від дітей на її ящику для закусок, перш ніж вона навчилася говорити, – ділиться із користувачами мама.

Коли дуже хочеться смачненького / Фото Вright side

Геніальний винахід під час спеки

Юний винахідник / Фото Вright side