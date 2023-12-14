Збереження імунітету дитини у зимовий період – це комплексний підхід. Тут має бути обєднано кілька постулатів. 24 Канал зібрав кілька порад, скориставшись якими батьки можуть створити оптимальні умови для здоров'я своєї дитини та забезпечити їй якісне життя навіть під час холодних місяців року.

Цікаво Чи можуть українці скористатися швецькою методикою виховання щасливих дітей: їй вже 164 роки

Більше фруктів та овочів

Коли з’являться мікроби, потягніться до різнокольорових фруктів і овочів. Це можуть бути морква, зелена квасоля, апельсини, полуниця. Як стверджує доктор медичних наук, автор книги "Сімейне харчування" Вільям Сірс, ці продукти значно покращують імунітет.

Нормальний сон

Це важливий елемент для оптимального функціонування імунної системи. Спробуйте створити стабільний розклад сну та навчити дитину звільнятися від стресу вкінці дня. Кількість сну, яка потрібна дитині, залежить від віку (від 12 до 16 годин на добу для немовлят до 8 – 10 годин для підлітків), зазначає Клер Маккарті, доктор медичних наук, Гарвадського університету.

Фізична активність

Активність сприяє кращому кровообігу та підтримує загальне здоров'я. Зимовий період не повинен бути винятком. Мінімум 1 година на добу має бути присвячена фізичним навантаженням з дитиною на свіжому повітрі. Такої думки дотримується відомий в Україні лікар Євген Комаровський. Це може бути прогулянка, катання на санях чи, якщо немає снігу, – на велосипеді. Будь-яке дозвілля у парку буде корисним.

Вакцинація важлива

Перевірте, чи отримав малюк всі необхідні вакцини. Це ефективний спосіб захисту від багатьох інфекційних захворювань. У такий спосіб можна допомогти імунній системі дитини залишатися готовою до боротьби з небезпечними збудниками.

Якщо у вас є сумніви щодо щеплень, поговоріть з вашим педіатром про ваші страхи та зробити план вакцинації з урахуванням віку та потреб кожної дитини.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.