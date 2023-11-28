Згідно з опитуванням, проведеним Ipsos у 2019 році, більшість шведських респондентів, а саме 58 %, оцінили себе як "скоріше щасливі". Тільки 20 % заявили, що не дуже щасливі. У рейтингу найщасливіших країн світу 2023 року Швеція посіла 7 місце. У чому ж секрет виховання дітей, які згодом стануть найщасливішими дорослими.

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Головна методика щастя

Шведський секрет виховання щасливих і здорових дітей, якому вже 164 роки, обертається навколо скандинавського слова "friluftsliv", що у перекладі означає "життя просто неба". Його основа перебуває на дворі та серед природи.

Час на природі

Щоб ваша дитина могла проводити багато часу на природі, важливо це запланувати для неї наперед. Оскільки ми живемо в час, коли в приміщенні може бути багато відволікаючих факторів, таких як телевізор, мобільні телефони, відпочинок на дивані, важливо свідомо планувати час перебування дитини на свіжому повітрі. Ранкові та вечірні прогулянки є "священними" для шведської культури.

Як виховати щасливу дитину / Фото unsplash

Оточення

Не обов'язково йти в табір у ліс, щоб допомогти дітям з'єднатися з природою.

Золоте правило friluftsliv полягає в тому, щоб використовувати те, що у вас є, і робити те, що ви можете, без зайвих зусиль,

— пояснює Лінда Ейкесон Макгурк, автор книг "Життя під відкритим небом" і "Немає такого поняття, як погана погода".

Почніть із заохочення вашої дитини цінувати природу навколо вас – птахів, квіти, яскраве листя, метеликів, білок і дерева.

Погода немає впливати на настрій

Дощ, сніг чи інша зміна погоди, може стати інколи на заваді, проте точно не має бути перешкодою. Переконайтеся, що дитина одягнена відповідно до погоди та насолоджуєтеся прохолодним повітрям.