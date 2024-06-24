Очікування найгіршого сценарію

Американці Челсі та Нік Торрес у 2017 році дізналися, що в них народяться сіамські близнючки. Лікарі також попередили про жахливий прогноз: є шанс, що дівчатка не проживуть й 24 годин.

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Челсі була у розпачі та навіть думала про аборт. Однак вона вирішила народжувати і боротися за дівчаток, хоча прогнози лікарів були такі переконливі, що батьки навіть не купили новонародженим одяг.

Дівчатка народилися з'єднаними від грудини й нижче. Вони мають спільну печінку, кишковий тракт та сечовий міхур, але окремі серце та шлунок. Келлі та Картер можуть керувати однією ногою та двома руками.

Як склалася доля дівчаток

Нещодавно близнючки закінчили перший клас. Вони добре себе почувають, але змушені пересуватися в інвалідному візку. Батьки не погоджуються на операцію з роз'єднання, адже вона дуже ризикована.

Дівчатка, яким не давали й дня / Фото зі сторінки близнючок у фейсбуці

Ми підемо на це лише в тому випадку, якщо виникнуть проблеми зі здоров'ям або вони самі захочуть. Поки що дівчата щасливі в цьому тілі. Кожна з них має власну яскраво виражену особистість, а також свої симпатії та антипатії,

– розповіла Челсі.

Як і всі дітки, близнючки ходять у школу, катаються на велосипеді, граються на планшеті та займаються усіма активностями, що й інші діти їхнього віку.

Раніше ми писали про кумедну реакцію близнюків, які вперше побачили один одного.