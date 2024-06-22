Дорослішання – індивідуальний процес

Як пояснив професор Пітер Джонс з Кембриджського університету, момент дорослішання є індивідуальним для кожної людини. Коли йдеться про документальне повноліття, то це дуже умовний поділ, який був узгоджений завдяки традиціям та загальним переконанням.

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Однак фактично дорослішання розтягнуте у часі та відбувається значно пізніше після того, як людина стає дорослою згідно з документами.

Коли ми стаємо дорослими

За словами Пітера Джонса, перехід з людини з дитини до дорослого може відбуватися приблизно три десятиліття. Впродовж цього часу в мозку повнолітніх ще продовжуються зміни, які можуть впливати на їхню поведінку.

Є багато суміжних факторів, які впливають на процес дорослішання. Також варто зважати на оточення та кількість важливих рішень, рівень відповідальності тощо. Але організм продовжує дорослішати і після 18 років, тому з настанням цього віку вважати людину цілком дорослою можна не завжди, –

розповів він.

Дорослішання продовжується і після 18 років / Фото Pixabay

Відтак, якщо люди у 20 – 25 років ще не відчувають себе дорослими, то це цілком нормально та вписується у висновки науковців.

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