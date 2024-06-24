Ожидание худшего сценария

Американцы Челси и Ник Торрес в 2017 году узнали, что у них родятся сиамские близнецы. Врачи также предупредили об ужасном прогнозе: есть шанс, что девочки не проживут и 24 часов.

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Челси была в отчаянии и даже думала об аборте. Однако она решила рожать и бороться за девочек, хотя прогнозы врачей были такие убедительные, что родители даже не купили новорожденным одежду.

Девочки родились соединенными от грудины и ниже. Они имеют общую печень, кишечный тракт и мочевой пузырь, но отдельные сердце и желудок. Келли и Картер могут управлять одной ногой и двумя руками.

Как сложилась судьба девочек

Недавно близняшки закончили первый класс. Они хорошо себя чувствуют, но вынуждены передвигаться в инвалидной коляске. Родители не соглашаются на операцию по разъединению, ведь она очень рискованная.

Девочки, которым не давали и дня / Фото со страницы близняшек в фейсбуке

Мы пойдем на это только в том случае, если возникнут проблемы со здоровьем или они сами захотят. Пока что девушки счастливы в этом теле. Каждая из них имеет собственную ярко выраженную личность, а также свои симпатии и антипатии,

– рассказала Челси.

Как и все детки, близняшки ходят в школу, катаются на велосипеде, играют на планшете и занимаются всеми активностями, что и другие дети их возраста.

Ранее мы писали о забавной реакцию близнецов, которые впервые увидели друг друга.