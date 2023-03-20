В процесі зберігання молоко здатне змінюватись та втрачати деякі важливі складові, проте воно залишається поживним та біологічно цінним для малюка. У якій тарі та за яких умов це можливо, ділимось далі.

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Як зберігати грудне молоко

До питання зберігання грудного молока варто підходити дуже відповідально: значення мають не лише умови та температура, а навіть тара. Найкраще зберігати їжу для малюка у скляних банках, безпечних пластикових контейнерах, які не містять BPA, тобто хімічної речовини бісфенолу А, або ж спеціальних пакетах для грудного молока.

Місткість, яку ви використовуєте, повинна бути простерилізованою, герметичною та легко митись. Перевагою буде і наявність мірної шкали, що дозволить легко визначити потрібно дозу. Можете також скористатись пляшечкою, у яку одразу зціджуєте молоко.

Якщо ви плануєте надовше залишити малечу чи робите це регулярно, не забудьте про наліпки з датою. Їх варто щоразу залишати на тарі, аби відстежити термін придатності молоко.

Як зберігати грудне молоко / Фото Pexels