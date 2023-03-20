В процесі зберігання молоко здатне змінюватись та втрачати деякі важливі складові, проте воно залишається поживним та біологічно цінним для малюка. У якій тарі та за яких умов це можливо, ділимось далі.
Цікаво Як заспокоїти немовля за 5 секунд: дієва порада
Як зберігати грудне молоко
До питання зберігання грудного молока варто підходити дуже відповідально: значення мають не лише умови та температура, а навіть тара. Найкраще зберігати їжу для малюка у скляних банках, безпечних пластикових контейнерах, які не містять BPA, тобто хімічної речовини бісфенолу А, або ж спеціальних пакетах для грудного молока.
Місткість, яку ви використовуєте, повинна бути простерилізованою, герметичною та легко митись. Перевагою буде і наявність мірної шкали, що дозволить легко визначити потрібно дозу. Можете також скористатись пляшечкою, у яку одразу зціджуєте молоко.
Якщо ви плануєте надовше залишити малечу чи робите це регулярно, не забудьте про наліпки з датою. Їх варто щоразу залишати на тарі, аби відстежити термін придатності молоко.
Як зберігати грудне молоко / Фото Pexels
Термін зберігання грудного молока
Тривалість напряму залежить від способу та умов. Кімнатна температура, на жаль, зможе гарантувати безпеку продукту до 6 годин при 22 – 26 градусах. Якщо ж показники нижчі, молоко "протримається" до 10 годин.
У холодильнику грудне молоко зберігається куди довше, а саме протягом 8 днів за умов від 0 до +4 градусів. У сумці-холодильнику, яка містить спеціальні пакети чи елементи з льодом, можна зберігати до 24 годин.
Морозильна камера забезпечить максимальний термін зберігання, а саме до 3 місяців. При цьому варто витримувати температурний режим від -13 до -18 градусів. Не варто залишати продукт у камері на невизначений термін, адже з часом молоко втрачатиме свої корисні властивості та поживні речовини.
Продукт не підлягає повторному заморожуванню та має дуже обмежені терміни зберігання після розморожування: 24 години у холодильнику та 1 годину при кімнатній температурі.
Існують рекомендації щодо зберігання грудного молока:
- уникайте перепаду температур: не варто зберігати молоко на дверях холодильника чи морозильної камери;
- якщо молоко ви зцідили, але сьогодні використовувати не плануєте, краще заморозьте – це допоможе вберегти максимум корисних компонентів;
- заморожуйте молоко порційно, аби дитина могла його одразу спожити, а ви – уникнути втрат;
- не наповнюйте місткість повністю, залишайте 2 сантиметри згори, адже рідини розширюються при замерзанні.