У такому випадку важливо не лише вміти усувати наслідки, аби надмірний плач не заподіяв шкоди малюку, але й пошукати можливі причини. Більше про це розповідаємо далі.

Цікаво Як груди знають, що треба робити молоко: цікавий факт, про який ви не чули

Чому дитина постійно плаче

Причиною неспокійного стану малюка можуть бути не лише кольки чи зубки. Чимало батьків звикли "спихати" істерики на погану роботу шлунково-кишкового тракту, проте варто розглянути всі можливі варіанти, аби своєчасно виявити причину, вберегти себе та дитину від зайвого стресу.

Чому дитина може плакати:

малюк голодний;

турбують відрижка або здуття животика;

час змінити підгузок;

дитина втомилась і хоче спати;

немовля хоче уваги та обіймів мами;

малюкові спекотно або холодно;

кольки;

незручний одяг або ж інші фактори, які створюють дискомфорт;

ріжуться зубки.



Малюк може плакати з різних причин / Фото Pexels

Серед неочевидних причин, які можуть викликати істерику у малечі, є становлення шлунково-кишкового тракту, порушення ритмів сну та бадьорості, надлишок вражень або ж помилки у догляді.

Як заспокоїти дитину, якщо вона плаче

Важливо поступово виключати всі можливі фактори та виявити першопричину. Якщо ж вам потрібне локальне та швидке рішення, то ось кілька варіантів:

притисніть дитину до грудей, дитина відчуває запах мами та заспокоїться;

дайте груди, пляшечку або пипку;

спробуйте колисати дитину, увімкнувши на фоні білий шум.

Паличкою-виручалочкою може стати відомий метод, який показав доктор Гамільтон. Всього одна правильна позиція може вгамувати плач за 5 секунд. Візьміть немовля та схрестіть його ручки на грудях. Лівою рукою обхоплюємо груди та ручки дитини і тримаємо під кутом 45 градусів до підлоги.

Паралельно підтримуйте пальцями лівої руки підборіддя дитини, щоб головка не падала. Правою долонею підтримуйте новонародженого під памперсом. У такому положенні починайте акуратно його похитувати. Вже через кілька секунд маля вгамується.