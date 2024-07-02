Як показало дослідження, дітям потрібен не час, який вони проводять з батьками, а спільні спогади. Саме тому батькам, які багато працюють, потрібно сконцентруватися на якості спільної активності, а не шукати великі слоти вільного часу.

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Що радять психологи

Фахівці наголошують, що щасливі дитячі спогади мають вплив на подальшу успішність дітей у житті. Відповідно, якісний спільний час повинен бути сфокусований на емоціях, а не на тривалості.

Якщо протягом тижня ви проводите з дитиною лише пів години, це не обов’язково має бути дуже цікаво, але це можуть бути обійми, коли дитина прокидається та отримує приємні дрібнички у вигляді сніданку. Ви завжди можете нагадати дитині, що побачите її ввечері, і вам кортітиме почути про її день,

– наголошує Това Кляйн, директор Центру розвитку малюків коледжу Колумбійського університету.

Лайфхак для зайнятих

Часто значну частину нашого часу "з'їдають" хатні обов'язки. Долучайте до них дітей! Спільне приготування їжі, прибирання, облаштування простору – усе це можна використати як можливість поговорити та провести час разом.

Вмикайте музику і розважайтеся навіть з допомогою таких дрібниць. Пам'ятайте – інколи в пам'ять дитини може врізатися одна щаслива мить, і для цього спогаду не потрібно багато часу та зусиль.