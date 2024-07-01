Маскулінність більше не твердиня
Як вважає член спільноти Fathering Together Девід Буллман, маскулінність зараз трансформувалася. Він зростав в армійських звичаях, і його відповіддю на правила був бунт та життя "жорсткого хлопця", яке одного дня привело його за ґрати.
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Натомість коли він став батьком, то став більш емпатійним, сприйнятливим та чутливим, що якісно змінило його життя.
Весь мій світ змінився. Я вже не такий суворий, яким був раніше. Мені довелося навчитися мати почуття та емоції, як бути людиною, а не роботом,
– розповів чоловік.
"З дітьми ми справжні"
Конкурентний світ змушує чоловіків багато боротися за місце під сонцем, однак з дітьми усе це доводиться "вимикати".
Щоб виховати свою дитину, я перетворився з холодної діри в повну протилежність. Мені довелося змінити все в собі, і тепер розумію, яким є справжній я,
– додав Девід.
Раніше ми писали про запитання, які не варто ставити дітям.