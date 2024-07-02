Как показало исследование, детям нужно не время, которое они проводят с родителями, а совместные воспоминания. Именно поэтому родителям, которые много работают, нужно сконцентрироваться на качестве совместной активности, а не искать большие слоты свободного времени.

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Что советуют психологи

Специалисты отмечают, что счастливые детские воспоминания имеют влияние на дальнейшую успешность детей в жизни. Соответственно, качественное совместное время должно быть сфокусировано на эмоциях, а не на продолжительности.

Если в течение недели вы проводите с ребенком только полчаса, это не обязательно должно быть очень интересно, но это могут быть объятия, когда ребенок просыпается и получает приятные мелочи в виде завтрака. Вы всегда можете напомнить ребенку, что увидите его вечером, и вам захочется услышать о его дне,

– отмечает Това Кляйн, директор Центра развития детей колледжа Колумбийского университета.

Лайфхак для занятых

Часто значительную часть нашего времени "съедают" домашние обязанности. Приобщайте к ним детей! Совместное приготовление пищи, уборка, обустройство пространства – все это можно использовать как возможность поговорить и провести время вместе.

Включайте музыку и развлекайтесь даже с помощью таких мелочей. Помните – иногда в память ребенка может врезаться один счастливый момент, и для этого воспоминания не нужно много времени и усилий.