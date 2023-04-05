Ясна річ, що не існує жодного універсального рецепта, який дозволить усім підвищити шанси на вагітність. Ситуація кожної пари унікальна, але є кілька порад, які можуть стати у пригоді кожному.

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Які помилки роблять пари

Нерегулярні статеві стосунки. Це одна із найпоширеніших помилок. Якщо пара займається сексом лише раз на тиждень або рідше, вони втрачають шанс завагітніти. Важливо регулярно займатися сексом, особливо в період овуляції.

Відсутність відстеження овуляції. Найбільш сприятливий час для жінки зазвичай припадає на час овуляції. Якщо пара не відстежує овуляцію, вона може упустити вікно можливостей для зачаття.

Такий бажаний стан / Фото unsplash

Використання лубрикантів. Деякі лубриканти можуть перешкоджати руху сперматозоїдів, що ускладнює шанс завагітніти. Важливо обирати лубрикант, сприятливий для фертильності, або взагалі уникати його використання.

Як збільшити свої шанси

Спробуйте різні пози. Хоча немає наукових доказів того, що певні пози підвищують шанси на вагітність, деякі пари вважають, що певна позиція зручніша. Експерименти з різними позами можуть зробити секс приємнішим і допомогти оптимізувати шанси на зачаття.

Підніміть стегна. Після сексу жінці може бути корисно підняти стегна за допомогою подушки або іншої підставки, щоб допомогти спермі досягти яйцеклітини.

Подбайте про загальний стан здоров’я. Підтримка нормальної ваги, збалансоване харчування та боротьба зі стресом можуть покращити фертильність для обох партнерів.

Що робити, якщо не вдається завагітніти

Важливо пам’ятати, що зачаття може зайняти час, і деяким парам може знадобитися кілька місяців або навіть більше. Якщо ви безрезультатно намагаєтеся завагітніти впродовж року чи довше – варто проконсультуватися з лікарем.

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