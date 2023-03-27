Під час планування вагітності так багато чуттєвих миттєвостей. Одна з них – чи можливо визначити стать дитини заздалегідь. Інколи лунають думки про можливість такого впливу через спеціальну позу під час сексу, але варто дослухатися до того, що каже з цього приводу наука.

До теми Чи можна займатись сексом під час вагітності

Наукове підґрунтя

У 1960-х роках доктор Шеттлз розробив набір протоколів, які мали б допомогти парам вплинути на стать дитини. Його суперечлива книга "Стать вашої дитини: тепер ви можете вибрати" була опублікована в 1971 році.

Існує багато міфів і хибних уявлень про певні сексуальні пози та майбутню стать дитини / Фото unsplash

Його поради включали найкращі сексуальні пози для зачаття та теорії про вагінальний рН. Він базувався на переконанні, що чоловічі сперматозоїди менші, швидші та скоріше гинуть, тоді як жіночі статеві клітини живуть довше. Через різні характеристики сперматозоїдів Х-хромосоми та Y-хромосоми, він стверджував, що пари можуть впливати на стать своєї дитини, визначаючи час статевого акту, вибираючи певні сексуальні пози та змінюючи дієту.

Однак численні клінічні випробування спростували його твердження. У 2016 році провели дослідження, під час якого науковці не виявили зв'язку між позою і часом статевого акту та статтю зачатого плоду.

Як відбувається формування статті?

Стать дитини визначається хромосомами, внесеними матір'ю і батьком. Жінки мають дві X-хромосоми (XX), а чоловіки мають одну X і одну Y-хромосому (XY).

На що може вплинути позиція у сексі?

Сексуальна поза потенційно може вплинути на ймовірність зачаття, але жодним чином не впливає на стать дитини.