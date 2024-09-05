Як заспокоїти дитину в укритті: практичні поради від психологів

5 вересня 2024, 22:03
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

"Ти як?"

На жаль, атаки росіян на українські міста не припиняються, і вкрай важливо під час сигналу повітряної тривоги йти в укриття. Окрім того, варто знати методи, які допоможуть дітям подолати стрес.

Як допомогти дітям подолати стрес в укритті 

Програма ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської "Ти як?" представила кілька рекомендацій, які допоможуть підтримати школярів в укритті. Вони також можуть бути ефективними й в інших стресових випадках. 

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Вчителі та батьки можуть скористатися цими корисними вправами, які створені для дітей різного віку. Малюки реагують на тривогу та страх по-різному, однак є базові техніки, які працюють майже у всіх випадках.

Як заспокоїти дитину в укритті: корисні прийоми: 

Раніше ми писали про те, як батькам варто знімати стрес, аби він не позначився на стосунках з дітьми. 