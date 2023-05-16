Софі Міддлтон, більш відома як The Night Night Nanny, розповіла про те, як гарантує своїм дітям міцний сон на цілу ніч. За її словами, нічого особливо складного у цьому немає, потрібно лише звернути увагу на кілька речей.

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Як забезпечити дитині міцний нічний сон

Софі Міддлтон працює в галузі догляду за дітьми понад 10 років та сама виховує двох доньок, тож завжди намагається поширити важливі практичні знання. За словами жінки, попіклуватися про 12 годин сну на добу для своєї дитини може кожен, в цьому немає жодних труднощів. Потрібно лише знати дві дієві поради, безвідмовність яких протестували вже тисячі батьків.

Якісний сон важливий для кожної дитини / Фото Pixabay

Перше, що потрібно забезпечити – входження дитини у відповідний ритм. Кожного дня дитина повинна лягати спати та прокидатися у той самий час. В який саме – усі батьки можуть регулювати самостійно, але регулярність часу сну треба напрацювати. Спочатку це може бути важко, але з часом результат вас потішить.

Старшим дітям потрібно забезпечити багато денної активності, аби вони могли витратити накопичену енергію. Ближче до сну ігри потрібно припинити, аби не перезбуджувати дитячу нервову систему.

Другий момент – забезпечення комфорту самостійного перебування дитини у ліжку та позбавлення її усіх відволікаючих факторів. Для малюків це може бути якесь світло, для старших – телефони, телевізор або ж інші гаджети. Софі запевняє: дотримання лише цих простих правил якісно змінить сон вашої дитини.

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