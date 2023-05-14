Бути мамою – це щодня дбати про свою дитину, скільки б років їй не було. Ці фото підтверджують просту істину: материнство – це тяжка робота, проте, якщо глянути на неї під правильним кутом, ви знайдете привід для сміху буквально щодня.

Не пропустіть Ніколи не кажіть цього вихователям дитячого садка: няня склала список неприйнятних фраз

Ось так мої діти ріжуть брауні, якщо їх залишити самих на кілька хвилин,

– ділиться мама двох шибеників.

Уроки кулінарії від малюків / Фото Reddit

Я не могла знайти варені яйця для салату. Як виявилося, моя трирічна дочка поклала їх у морозильну камеру.

Гра у хованки / Фото Reddit

Донька сказала, що це мій точний портрет. Тільки незрозуміло чому у мене волосся зеленого кольору,

– запитує жінка.

Чудовий малюнок / Фото Reddit

Наш чотирирічний син поділився із чоловіком улюбленими кексами. Тільки замість коробки для ланчу помістив їх у черевик. І як тут бути,

– бідкається молода мама.

Винахідливий хлопчик / Фото Reddit

Моя подруга щойно надіслала мені цю фотографію гарбузового пирога, який вона приготувала на День подяки. До нього прокралася її 3-річна дитина.

І як тут не скуштувати таку смакоту / Фото Reddit

Діти знають, у яке місце бити

Подарунок для татуся / Фото Reddit

Моя дитина намагалася виростити нові навушники.

Дитячий стартап / Фото Reddit

Це була реакція моєї дитини, коли я сказала їй, що сьогодні ввечері прийде Санта, і коли вона прокинеться, у неї будуть подарунки,

– захоплено ділиться мама.

Неймовірні емоції / Фото Reddit