Бути мамою – це щодня дбати про свою дитину, скільки б років їй не було. Ці фото підтверджують просту істину: материнство – це тяжка робота, проте, якщо глянути на неї під правильним кутом, ви знайдете привід для сміху буквально щодня.
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Ось так мої діти ріжуть брауні, якщо їх залишити самих на кілька хвилин,
– ділиться мама двох шибеників.
Уроки кулінарії від малюків / Фото Reddit
Я не могла знайти варені яйця для салату. Як виявилося, моя трирічна дочка поклала їх у морозильну камеру.
Гра у хованки / Фото Reddit
Донька сказала, що це мій точний портрет. Тільки незрозуміло чому у мене волосся зеленого кольору,
– запитує жінка.
Чудовий малюнок / Фото Reddit
Наш чотирирічний син поділився із чоловіком улюбленими кексами. Тільки замість коробки для ланчу помістив їх у черевик. І як тут бути,
– бідкається молода мама.
Винахідливий хлопчик / Фото Reddit
Моя подруга щойно надіслала мені цю фотографію гарбузового пирога, який вона приготувала на День подяки. До нього прокралася її 3-річна дитина.
І як тут не скуштувати таку смакоту / Фото Reddit
Діти знають, у яке місце бити
Подарунок для татуся / Фото Reddit
Моя дитина намагалася виростити нові навушники.
Дитячий стартап / Фото Reddit
Це була реакція моєї дитини, коли я сказала їй, що сьогодні ввечері прийде Санта, і коли вона прокинеться, у неї будуть подарунки,
– захоплено ділиться мама.
Неймовірні емоції / Фото Reddit