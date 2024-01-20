Вплив стресу на сон

У дітей можуть з'являтися проблеми із засинанням, їм можуть снитися жахіття, а сон буде неспокійним. За словами психологині Антоніни Сорочинської, шум та відсутність сну можуть дуже негативно позначитися на здоров'ї дітей.

Цікаво Що робити, коли в дитини безсоння: як допомогти заснути

Кортизол та інші гормони стресу зменшують виділення мелатоніну – гормону сну.

Через надмірний стрес можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям, дитина може стати дратівливою, поводити себе не так, як раніше,

– розповіла фахівчиня.

Через брак сну в дитини може відбутися перезбудження нервової системи. Це впливає не лише на настрій дитини, а й може стати причиною багатьох хвороб.

Батькам негайно варто звернутися до фахівця, якщо в дитини є травмуючий досвід:

окупація;

обстріли;

втрату рідних на війні.

Також фахівчиня наголошує, що часто працювати потрібно не лише з дітьми, а й усією сім'єю, адже ми часто вбираємо емоції близьких.

Я часто бачу, що, коли дитина тривожиться, має проблеми зі сном, то скоріш за все, у батьків також є тривожність, вони перебувають у стані стресової реакції,

– підкреслила Антоніна Сорочинська.

Окрім терапії психологиня радить не забувати про вечірні ритуали перед сном. Дуже важливо зберегти емоційний контакт з дітьми, адже це допоможе малюкам розповідати про свої негативні емоції, а отже, легше їх "перетравлювати".

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.