Згідно з дослідженнями, 25% малюків та 35% підлітків періодично зіштовхуються з проблемою засинання. На щастя, існує кілька ефективних порад, які допоможуть дитині поринути в обійми Морфея.

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Ритуали – дуже важливі

Педіатри рекомендують встановлювати постійний графік сну для дітей. Регулярний сон в один і той же час допомагає стабілізувати біологічний годинник та полегшує засинання.

Важливо створити сприятливу атмосферу перед сном. Це може бути тепла ванна, приглушене освітлення. Можна читати книгу або спільно про щось розмовляти. Це допомагає дитині розслабитися та підготуватися до сну.

Що варто обмежити

Якщо безсоння пов'язане з психічними аспектами, важливо відкрито обговорити будь-які турботи чи страхи, які можуть турбувати дитину. Електронні пристрої, такі як телефони та планшети, можуть впливати на якість сну. Психологи радять обмежувати час екранного користування принаймні годину перед сном.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо проблеми зі сном тривалі, не соромтеся звертатися до педіатра чи психолога для отримання додаткової допомоги. Вони можуть визначити можливі причини для конкретної ситуації вашої дитини.

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