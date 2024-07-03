Шокуюча правда про донора

На Netflix вийшов фільм "Чоловік із 1000 дітей", який набув великої популярності. Стрічка спровокувала великий скандал, адже жінки не знали, що герой – Джонатан Джейкоб Мейєр – став батьком стількох малюків.

Читайте також Унікальна подія: в одній лікарні одночасно народилося сім пар близнюків

Одна з перших жертв – вчителька Наталі з Нідерландів, яка звернулася на сайт донорів у 2010 році. Після успішного запліднення вона народила сина, а правда про донора сплила майже через десятиліття.

Як з'ясувалося, Джонатан порушив місцеве законодавство, яке обмежує донорів в кількості дітей від 1 до 25 в 12 сім'ях. Він здавав сперму аж для 11 репродукційних клінік, а також працював з Cryos – міжнародним банком сперми.

Що постановив суд

Як встановили батьки, Мейєр може бути батьком 1000 дітей у понад 20 країнах. Минулого року одна з матерів подала позов проти донора.

Гаазький суд став на бік жінок та заборонив Джейкобу здавати сперму у будь-якій точці світу. Якщо він порушить заборону, то заплатить 85 тисяч фунтів стерлінгів за кожен новий випадок.