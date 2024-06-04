Деякі представники українського шоубізу діляться своїм особистим життям, а інші зберігають його в таємниці. Діти знаменитостей перетворилися на чарівних хлопців та дівчат.

До теми Знаменита українка: як дівчинка стала обличчям Ralph Lauren, Calvin Klein і Tommy Hilfiger

Ольга Полякова

Маша Полякова, дочка Олі Полякової, успадкувала від матері бажання займатися музикою. Їй вже 19 років, і вона часто з'являється в медіа, іноді через скандали.



Молода красуня / Фото OBOZ.UA

Тіна Кароль

Веніамін, єдиний син співачки Тіни Кароль, живе за межами України, але часто бачиться з мамою. Йому вже 15 років, і він вже значно вищий за маму.



Чудовий молодий чоловік / Фото OBOZ.UA

Маша Єфросиніна

Нана, 20-річна дочка ведучої Марії Єфросиніної, вже майже 10 років уникає публічності та забороняє мамі публікувати їхні спільні фото. Останнє її фото з’явилося в мережі кілька років тому.



Неймовірна дівчина / Фото OBOZ.UA

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик, відома телеведуча, часто показує своїх доньок – Діану, Поліну та Аделіну. Дівчата ростуть на очах у глядачів, і навіть зараз мама бере їх із собою на зйомки.



Чудова матуся з дітьми / Фото OBOZ.UA

Лілія Подкопаєва

Вадим, всиновлений син олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої, цьогоріч закінчив школу в США. Хоча останнім часом Лілія рідко показує його фото, кадри з його дитинства можна знайти в мережі.



Розумний юнак / Фото OBOZ.UA

Євгеній Кошовий

Варвара Кошова, 16-річна дочка зірки "Кварталу 95", раніше часто з'являлася на телебаченні, але останнім часом рідко показує свої фото. За словами батька, вона мріє про співочу кар’єру та хоче навчатися в Польщі.



Донька відомого шоумена / Фото OBOZ.UA

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