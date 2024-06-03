Родина дівчинки з прекрасним ім'ям Ясна прожила 13 років у США, але повернулася на батьківщину під час війни. За словами мами, донька швидко освоїла професію моделі і її кар'єра стрімко пішла вгору. До списку брендів, з якими вже встигла співпрацювати Ясна, входять Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Carter’s, Next і Kenneth Cole.

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Як все починалося

Модельна кар'єра Ясни розпочалася з роботи для Ralph Lauren. Коли від компанії прийшло запрошення на примірку, мама дівчинки спочатку подумала, що це жарт.

Я навіть проігнорувала це сповіщення. Ввечері того ж дня мені зателефонувала агентка і здивовано запитала, чому ми не з'явилися. На наступний день ми вже були на примірці. Виявляється, Ясні навіть не потрібно було проходити кастинг,

— поділилася Аліна.

Перша фотосесія дочки відбулася завдяки портфоліо, яке вона сама зробила для Ясни. Цей випадковий, але успішний старт став фундаментом швидкого злету кар'єри маленької українки в модельному світі.