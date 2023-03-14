Важливо розуміти, що у період вагітності вага жінки може зрости від 3 і навіть до 30 кілограмів. Нормою вважається 1 кілограм за кожний місяць вагітності. Проте навіть за мінімальних вагових зрушень уникнути появи розтяжок майже неможливо.

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Що варто знати про розтяжки під час вагітності

Поява рубців на шкірі зумовлена змінами у розмірі нашого тіла, поверхневий шар якого не встигає адаптовуватись. Виникнути розтяжки можуть як через набір ваги, так і внаслідок різкого схуднення. Для ранніх розтяжок характерний червоний, фіолетовий або рожевий колір. Також може турбувати свербіж та опуклий вигляд, проте з часом все внормується. Ось ще кілька цікавих фактів:

існує ще одна назва розтяжок – "стриї";

розтяжки – це не хвороба і не показник стану здоров'я вагітної чи малюка;

нові розтяжки можуть мати фіолетовий або бордовий колір;

розтяжки не засмагають, бо в них немає пігменту.

Цікаво, що поява розтяжок зумовлена не лише змінами ваги. Відіграє неабияку роль генетична схильність, еластичність шкіри та якість зволоження. У вагітних активна поява рубців починається після 20 тижнів. Пояснюють це збільшенням інтенсивності росту матки та животика, що й призводить до різкого розтягнення шкіри.



Подбайте про якісне зволоження шкіри / Фото Pexels

Як уникнути розтяжок: 4 прості правила

Подбайте про якісне харчування, контролюйте зміни ваги та не допускайте зайвих кілограмів;

Баланс рідин – ваш головний друг: вживайте достатню кількість води;

Контрастний душ стане гарним заспокійливим для шкіри та емоційного стану;

Забезпечте здоровий сон для себе та малюка.

Головним рятівником від розтяжок стане звісно ж зволоження шкіри: для цього використовуйте бальзами, креми, молочко для тіла, які забезпечать інтенсивне відновлення ліпідів. Якісно підібрані доглядові засоби будуть відновлювати бар'єрні функції та мікробіом шкіри, інтенсивно зволожувати шкіру та зменшувати прояви змін, що пов'язані з сухістю шкіри.