Детально обговорили це питання та допоможуть вам ухвалити фінальне рішення педіатриня Анна Сєрова та акушер-гінеколог Елені Чолас. Більше про секс під час вагітності розповідаємо далі.

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Чи можна займатись сексом під час вагітності

Можна і навіть треба, якщо немає протипоказів. Таку стандартну відповідь вагітні жінки чули чимало разів, але чіткого розуміння досі немає. Які бувають протипокази, чи відчуває щось дитина та як це впливає на маму, дізнавайтесь далі.

Які існують протипокази?

Показаннями до відмови від статевого життя під час вагітності може бути:

поява кров'янистих виділень на будь-якому терміні вагітності;

загроза передчасних пологів або переривання вагітності;

істміко-цервікальна недостатність, тобто стан вкорочення шийки матки;

передлежання плаценти або низька плацентація.

В останньому випадку можливе відновлення статевого життя на період вагітності за умови підняття плаценти на нормальний рівень. Гінекологиня застерігає і від іншого роду пестощів, які передбачають пенетрацію або кінцевим результатом яких може бути оргазм. Річ у тому, що статевий акт провокує викид окситоцину, що призводить до скорочення матки та може погіршити стан мами. Отримати інформацію про свій стан та рекомендації жінка може виключно у свого лікаря.

Лібідо під час вагітності: знижується чи зростає?

Цікаво, що в жінок під час вагітності може як знижуватись, так і підвищуватись потяг до статевого акту, тобто лібідо. Це відбувається під впливом гормонів, а також через підвищення чутливості та посилений кровообіг до статевих органів і матки.

Лібідо напряму залежить від гормональних змін, функціонування плаценти, яка продукує прогестерон, та самопочуття жінки. На жаль, токсикоз аж ніяк не сприяє підвищенню потягу до сексу.

Традиційно у першому триместрі лібідо у вагітної знижується, а от у 2 та 3 ситуація внормовується. Особливо зростає лібідо у багатьох напередодні пологів.Лібідо зростає на 2 та 3 триместрі / Фото Pexels

Чи готує статеве життя жінку до пологів?

Існує думка, що секс може сприяти підготовці пологових шляхів до народження дитини. Акушер-гінеколог зазначає, що статеве життя, яке закінчується жіночим оргазмом, і справді може допомогти в тренуванні м'язів тазового дна та підготувати матку до переймів. Ці процеси можливі завдяки вивільненню двох головних гормонів: серотоніну, який відповідає за задоволення, та окситоцину, що регулює пологову діяльність та ваше щастя.

Лікарка каже, що оргазми під час вагітності можуть бути яскравішими, ніж до вагітності. А на великих термінах жінка може навіть відчувати незначні скорочення матки. Зазначимо, що це ніяким чином не провокує передчасні пологи.

Чи відчуває дитина статевий акт?

Ваша дитина достатньо захищена навколоплідними водами, плацентою та маткою. Вони працюють як амортизатори, тому вона не відчуває пенетрацію статевого члена в піхву.

Чи можна завагітніти під час вагітності?

І справді існує феном, коли двійнята можуть бути зачаті з різнею 2 – 4 тижні. Це явище зветься суперфертильністю, і є воно аж надто рідкісним, щоб загрожувати кожній вагітній жінці.

Чи можна еякулювати у вагітну?

Жодної загрози для дитини чи мами це не несе. Ба більше, існує думка, що вміст сперми в третьому триместрі допомагає підготувати шийку матки до пологів.

До якого крайнього терміну можна займатись сексом?

Обмежень немає, якщо немає протипоказів. Покоління старших лікарів та професорів навіть часто рекомендувало жінкам напередодні ПДР займатись сексом, адже це могло пришвидшити родову діяльність.

У яких позах можна займатись сексом?

Існує міф, що вагітним можна займатись сексом лише на боці, проте різноманіття можливе. Обирайте ту, яка буде для вас зручною. Акушер-гінеколог Елені Чолас раніше ділилась у своєму інстаграмі позами, які можуть послугувати для вас натхненням.

https://www.instagram.com/p/CRWGBY7tSK3/?utm_source=ig_web_copy_link

Чи потрібна контрацепція?

Під час вагітності ви можете вести незахищене статеве життя, якщо у вас один партнер, і ви впевнені в тому, що це безпечно. Зазначимо, що ВООЗ все ж рекомендує користуватись презервативами вагітним.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.