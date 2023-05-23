З кожним роком психологи все більше турбуються про вплив соціальних мереж на психологічне здоров'я підлітків. Аби допомогти дітям впоратися з тиском, експерти створили кілька дієвих порад, які потрібно знати усім батькам.

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Негативний вплив соцмереж: як врятувати підлітків

Американська психологічна асоціація опублікувала кілька рекомендацій для батьків, які допоможуть підліткам отримати користь від користування соціальними мережами.

Перше, чого потрібно навчити дітей – основ медіаграмотності. Розрізняти фейки та пропаганду з великого масиву інформації мусить кожен підліток. Також вкрай важливо, щоб час, проведений за екраном смартфона, був обмеженим.

Повністю обмежити підлітків від соцмереж неможливо, тому варто пояснити їм, як працює дофамін та чому вони можуть гортати стрічку новин або дивитися короткі відео.

Одне з найголовніших завдань – навчити підлітків у жодному випадку не порівнювати себе з іншими. Це найбільш негативний фактор соцмереж, і якщо йому не протидіяти, то робота над всім іншим може виявитися просто марною.

Також інтернет виглядає місцем, де за образи та булінг немає жодної відповідальності. Треба пояснити дітям, що це не так, і подекуди відповідальність може набагато перевищувати ефект від виплеску негативних емоцій.

Навчити найкращого та уникати найгіршого – ось загальне правило, на яке потрібно рівнятися. Розмова з дітьми, підтримка та віра в їхні сили будуть головними помічниками для усіх батьків.