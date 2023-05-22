Вкрай рідко від батьків можна почути вихваляння про те, що їхні діти просто обожнюють рідкі страви. Зазвичай діти доволі прохолодно ставляться до перших страв, і це ще в кращому випадку.

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Втім, супи дуже важливі для нашого раціону, адже дозволяють організму отримати корисні елементи, не надто навантажуючи травну систему. Як допомогти дітям перейти до табору любителів супів – нумо розбиратися.

Головне – приклад

Не секрет, що діти намагаються в усьому нас наслідувати, тож найлегший спосіб – самим часто їсти супи. Також зверніть увагу на своє ставлення до їжі: демонструйте задоволення та заохочуйте дитину висловлювати свої враження.

Доросліших дітей можна залучати до приготування: так їм буде цікаво, який результат вийшов після їхніх старань. Як показує практика, такий підхід рано чи пізно доведе свою дієвість.

Вигляд має значення

Чому діти не можуть відвести погляд від солодкого? Винен не лише цукор – цукерки завжди мають гарний вигляд. Відтак, подача супу також має значення, тому важливо зробити її цікавою.

Ні, безлічі спеціальних девайсів чи хитромудрих рецептів не потрібно. Просто додайте улюблені овочі, сухарики, потурбуйтесь про гарний посуд та свіжі трави. Кілька експериментів – і ваша дитина не зможе встояти перед рідкими стравами.

Без терпіння нічого не вийде

Банально, але більшість батьків швидко розчаровуються та переходять до маніпуляцій, а інколи навіть до погроз. "Не з'їси суп – на вулицю не підеш", – знайомо, чи не так?

Це велика помилка, результатом якої точно буде ненависть дитини до супів. Будь-яка нова харчова звичка потребує часу. Якщо ви впевнені, що це не так, спробуйте на кілька днів відмовитися від солодкого, їсти лише здорову їжу та рахувати калорії. Дорослим таке вдається дуже рідко, то що ми можемо вимагати від дітей?

Заохочення дітей повинне відбуватися через залученість до процесу та провокування цікавості. Це вимагатиме часу та зусиль, але турбота про дитину майже ніколи не буває легкою.