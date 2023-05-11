Овочеве пюре для немовлят – це смачний спосіб подати корисні овочі вашій малечі. 24 Канал зібрав кілька простих способів приготування овочевого пюре.

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Підготовка до процесу

Вибирайте свіжі органічні овочі, які відповідають віку вашої дитини. Добрими варіантами для початку є морква, солодка картопля, горошок, кабачки, броколі та шпинат.

Ретельно вимийте продукти та посуд у якому будете готувати. Необхідно позбутися будь-якого бруду або шкідливих домішків. Для таких овочів, як морква або солодка картопля, очистіть шкірку за допомогою овочечистки.

Перша їжа – така важлива / Фото unsplash

Приготування

Наріжте овочі невеликими шматочками однакового розміру, щоб вони рівномірно приготувалися. Ви можете приготувати їх на пару або відварити, поки вони не стануть м’якими та ніжними. Приготування на пару допомагає зберегти більше поживних речовин. Зазвичай це займає близько 10 – 15 хвилин, залежно від овоча.

Коли овочі зваряться, дайте їм трохи охолонути та перемістіть їх у блендер або кухонний комбайн. Змішайте до отримання однорідної кремоподібної маси. Крім того, ви можете розім’яти їх виделкою або скористатися ручним занурювальним блендером для отримання злегка текстурованого пюре.

Залежно від стадії розвитку та уподобань вашої дитини ви можете регулювати консистенцію пюре. Якщо ви не подаєте пюре відразу, розкладіть його в маленькі герметичні контейнери або формочки для льоду та заморозьте.

Під час подачі ретельно розігрійте пюре та перевірте температуру, перш ніж давати його дитині. Не забудьте вводити один новий овоч за раз і спостерігайте за будь-якими ознаками алергії або непереносимості. У міру дорослішання малюка ви можете поєднувати різні овочі, щоб створювати нові смаки та текстури в їхніх пюре.

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