Усі вислови про потребу дітей у любові – це не сентиментальні твердження, а доведений факт. Багато досліджень щодо виховання дітей показують, що батьківська любов є одним з аспектів процесу розвитку, який насправді має велике значення.

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Любов розвиває мозок дитини

Психіатри та нейробіологи Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі продемонстрували результати дослідження, де чітко показали, що гіпокамп дітей, оточених турботою та підтримкою, був на 10% більший, а ніж у дітей без підтримки.

Гіпокамп – частина мозку, що відповідає за процеси навчання, запам’ятовування та регулювання стресу.

Висновок напрошується сам собою – діти не потребують особливих засобів мотивації, а перш за все уваги, присутності та прихильності.

Батьківська любов надає крила / Фото unsplash

Підтримка дітей покращує їхню самооцінку

Дослідження показують, що впевненість дитини в собі сильно залежить від того, чи задовольнялися її потреби в перші роки життя. Чи отримувала вона емоційну підтримку від батьків на різних етапах розвитку. Словом, чим більше віри та підтримки отримають діти, тим вищою буде їхня самооцінка та впевненість у собі.

Любов робить дітей здоровішими

Любов до дітей не тільки робить їх розумнішими та впевненішими, але й здоровішими. В одному дослідженні довели, що психологічне та фізичне насильство над дітьми призводить до серцевих захворювань у подальшому житті. Встановлено, що не тільки акти насильства безпосередньо впливають на здоров'я дітей, але й відчуття, що їх не люблять. Ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету у дітей, які зазнали жорстокого поводження, значно зменшується, якщо про них піклуються та поміщають їх у люблячий дім.

Віра дітей впливає на їхні оцінки в школі

У дослідженні, проведеному за участю 388 підлітків із 17 шкіл, було перевірено, наскільки віра батьків у інтелект дітей допомагає їм у навчанні. Діти, чиї батьки постійно вірили в їхні здібності протягом кількох років, отримували значно вищі бали – мали вищий середній показник на 0,21 – ніж їхні однолітки, які мали меншу підтримку.

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