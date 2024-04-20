Невероятное превращение

Тори Спеллинг – 50-летняя актриса, которая родила 5 детей. Она не любит заниматься спортом и пить много воды, но нашла способ избавиться от лишнего веса.

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Сначала она испробовала много препаратов для похудения, но они не сработали. Она призывает других мам не прибегать к этому шагу.

Многие люди признаются в этом, поэтому и я скажу – я принимала эти препараты, но они не дали никакого эффекта,

– рассказала она.

Затем были занятия спортом, однако упражнения тоже не помогли. Она уже была чуть ли не в отчаянии – всю жизнь она гордилась своей фигурой, но никак не могла вернуть себе вес в 55 килограмм, которую имела до последней беременности.

Следующей была консультация у врача и сдача многих анализов. Они попробовали лекарства от диабета для снижения веса – и это сработало. Правда, в ходе эксперимента пришлось сменить два препарата.

Теперь мама 5 детей вернула фигуру мечты, и призывает всех мам, которые хотят того же, обращаться за консультацией к специалистам и ни в коем случае не заниматься самодеятельностью во всем, что касается здоровья.

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