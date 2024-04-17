Героїчний вчинок маленької дівчинки

У Великій Британії ледь не стався жахливий нещасний випадок. На щастя, доля втрутилася щасливим випадком.

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29-річна Лора спала з меншими дітьми у своєму будинку. Її старша донька Олівія гралася з подругою поблизу.

У сусідньому будинку розгорілася пожежа, яка перекинулася на другий поверх будинку Лори. Біля нього не було машини, тому сусіди подумали, що вдома нікого немає.

Героїзм Олівії врятував усю сім'ю / Фото SWNS

Але 6-річна Олівія знала, що мама, братик та сестричка у небезпеці, тому негайно кинулася додому. Вона не злякалася забігти до палаючого будинку та розбудити рідних.

Завдяки героїзму Олівії уся сім'я була врятована, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На жаль, вогонь знищив усе майно сім'ї, тож сусіди відкрили збір, аби допомогти постраждалим.

Усі, хто почули цю історію, вражені героїзмом Олівії та дякують долі, що вона не спала вдома разом із сім'єю.