Завдяки цьому навику дитина досліджує своє тіло та навколишнє середовище. У дошкільному віці зосередженість стає більш усвідомленою – дитина починає вибирати заняття і робити те, що для неї важливо цієї миті.

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Що сприяє концентрації

Іноді буває так, що батьки – абсолютно несвідомо – ускладнюють дітям розвиток цієї навички, надмірно стимулюючи малюків. Надмірна кількість іграшок, галас, увімкнений телевізор – мозок маленької дитини не в змозі впоратися з усіма вхідними подразниками.

Щоб створити дітям належні умови для розвитку уваги, варто обмежити кількість стимулів. Наприклад: коли дорослі хочуть дивитися з дитиною книги, добре вимкнути телевізор і обмежити фізичну стимуляцію.

Ігри з дитиною такі важливі / Фото unsplash

Щоб дитина змогла зосередитися, їй необхідні:

– спокій;

– тиша (як можна більше);

– обмежений контакт з електронікою;

– належний відпочинок.

Різнокольорові, галасливі "розвиваючі" іграшки всупереч обіцянкам виробників не сприяють розвитку уваги маленьких дітей. Малюкам не потрібно багато іграшок. У перші місяці життя найкращий вибір – це час та увага батьків, їх обличчя, голос, міміка.

Прості ігри для розвитку концентрації

Прості іграшки чудово стимулюють дрібну моторику, підтримують концентрацію та дитячу уяву.

Кухонний майданчик

Діти люблять гратися на кухні. Тому варто звільнити для них одну полицю чи шухляду. Ви можете поставити туди ситечка, ложки, дерев’яні ножі, каструлі, сковорідки та інші предмети, якими ваша дитина зможе безпечно гратися.

Кухонні експерименти дуже затягують і мають багато переваг. В той самий час дитина розвиває концентрацію уваги, дізнається про різноманітні текстури, форми та температури, таким чином стимулюючи відчуття дотику, зір і навіть слух.

Є і нема

Ви можете зіграти з малюком в зникаючі предмети. Це можуть бути кубики, м'ячі, машини або відповідні великі картки із зображеннями. Гра полягає в тому, що перед дитиною ставлять предмети або картинки, а потім забирають (або накривають, наприклад, серветкою) один елемент.

Завдання малюка буде вгадати, чого не вистачає. У молодшому віці можна покласти предмет за спиною дитини та спонукати дитину шукати його.

Покажи мені, де це...

Можна використовувати весь дім для цієї розваги! Завданням дитини буде вказати на предмет, про який її запитують (наприклад: "Де лампа? Де вікно?"). Таким чином діти чудово зосереджують свою увагу, а також розвивають мовлення.

Малюємо разом

Найпростіша і загальнодоступна гра, яка не тільки розвиває, але й дає можливість для творчого та емоційного самовираження. Варто запропонувати найменшим діткам зробити відбиток ручки чи ніжки.

Укладання вежі

Таким чином дитина не лише тренує концентрацію уваги, але й розвиває координацію рук і очей, вивчає причинно-наслідковий зв’язок (вона починає асоціювати, що вежа падає, коли ми її штовхаємо чи криво ставимо блок).

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