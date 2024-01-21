Напевно, усі батьки хочуть, аби їхні діти були активними читачами. Багато звичок варто закладати з дитинства, і читання не виняток з правила.

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Читання перед сном

Коли діти лягають спати, їм потрібно вгамувати емоції та дати волю фантазії. Для цього просто немає кращого способу, аніж читання.

Найкраще починати з казок, а коли дитина підросте – з більш серйозних історій. Намагайтеся розділяти голоси героїв інтонаційно, це допоможе уяві дитини практично бачити "кіно".

Читання – це не лише гарний вечірній ритуал, а й можливість провести час разом та обговорити цікаві ідеї. Саме контакт може стати тим фактором, завдяки якому дитина буде з радістю тягнутися до книги.

Приклад, а не примус

Вже багато досліджень підтвердили – наші діти намагаються скопіювати усе, що ми робимо. Якщо ви самі рідко берете до рук книгу, то спонукати до цього дитину буде вкрай важко.

Звісно, у динаміці сучасного життя вкрай важко викроїти час на читання. Але як тільки ви розглянете це як одночасну інвестицію у себе та дитину, змінити пріоритети і знайти можливість для читання вам точно вдасться.

Усвідомлення краще, ніж швидкість

Поширена помилка серед батьків – перетворювати читання на своєрідне змагання. Мовляв, варто читати певну кількість книг або більше, ніж читають однолітки.

У жодному разі не можна робити акцент на швидкості. Важливо не те, скільки сторінок прочитала дитина, а скільки ідей змогла зрозуміти та зможе імплементувати у реальне життя. Саме у цьому полягає суть читання, і тільки на ці фактори варто орієнтуватися.