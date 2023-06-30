Заморожений йогурт – це особливе морозиво, яке готується всього з 3 інгредієнтів. Воно сподобається кожному! А головне – не містить стабілізаторів та консервантів.

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Рецепт замороженого йогурту

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Прохолодна насолода / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 склянки йогурту 8% без наповнювача;

– 30 грамів меду;

– 1 столова ложка ванільного цукру;

– фрукти або ягоди за бажанням.

Приготування:

Помістіть йогурт, мед і ваніль у чашу кухонного комбайна. Змішуйте, поки маса не стане світлою та пухкою.

Ви також можете збити йогурт вручну, але робіть це протягом кількох хвилин, поки він не стане однорідним і пухким.

За допомогою лопатки перенесіть суміш у контейнер. Закрийте його та поставте у морозилку на 45 хвилин.

Вийміть блюдо з морозильної камери. Змішайте застиглі краї з ще м’яким центром, а потім вирівняйте поверхню.

Знову накрийте кришкою та поставте в морозилку ще на 2 години, повторюючи процес змішування йогурту кожні 30 хвилин.

Після того, як уся суміш замерзне, відразу подавайте.

Якщо ви залишите йогурт у морозилці на ніч або довше, вийміть його за 30 хвилин до подачі, щоб він розм’якшав.

Увага! Педіатри не рекомендують давати мед дітям до одного року.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.