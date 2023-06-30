Заморожений йогурт – це особливе морозиво, яке готується всього з 3 інгредієнтів. Воно сподобається кожному! А головне – не містить стабілізаторів та консервантів.
До теми Домашнє морозиво без мороки: рецепт з чорницею для дітей – морожениці не потрібно
Рецепт замороженого йогурту
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Прохолодна насолода / Фото unsplash
Приготування:
- Помістіть йогурт, мед і ваніль у чашу кухонного комбайна. Змішуйте, поки маса не стане світлою та пухкою.
- Ви також можете збити йогурт вручну, але робіть це протягом кількох хвилин, поки він не стане однорідним і пухким.
- За допомогою лопатки перенесіть суміш у контейнер. Закрийте його та поставте у морозилку на 45 хвилин.
- Вийміть блюдо з морозильної камери. Змішайте застиглі краї з ще м’яким центром, а потім вирівняйте поверхню.
- Знову накрийте кришкою та поставте в морозилку ще на 2 години, повторюючи процес змішування йогурту кожні 30 хвилин.
- Після того, як уся суміш замерзне, відразу подавайте.
- Якщо ви залишите йогурт у морозилці на ніч або довше, вийміть його за 30 хвилин до подачі, щоб він розм’якшав.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.