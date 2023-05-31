Якщо спитати у жінок, що саме вони вважають ознаками вагітності, то одразу почуємо про затримку місячних або нудоту. Втім, є декілька симптомів, які стануть для більшості справжнім сюрпризом, але які можуть свідчити про вагітність.

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Новий дивний присмак у роті

Часто внаслідок вагітності настає зміна смаку, яка називається дисгевзія. Зазвичай йдеться про металевий присмак, або раніше улюблена їжа стала неприємною.

У цьому винні гормони та зміни в організмі. Якщо з вами таке трапилося – варто задуматися про тест.

Загострений нюх

На початку вагітності нюх жінок може загострюватися так сильно, що їх можна вважати супергероями. Хоча назвати це позитивним явищем важко, адже вони починають вловлювати й багато неприємних запахів, через що може посилюватися нудота.

Сонливість та слабкість

У сучасному ритмі життя важко завжди залишатися бадьорою та енергійною, але цей стан втоми не повинен бути хронічним. Якщо вам не хочеться вставати з дивана, а при найменшому фізичному навантаженні сили швидко вас покидають, то це може бути ознакою того, що організму тепер доводиться розподіляти ресурси на двох.

Нічна пітливість

Часто цей симптом приписують нічним кошмарам або надто теплій ковдрі. Не варто довго чекати: потурбуйтеся про достатню кількість води для уникнення зневоднення та купуйте тест на вагітність, якщо це явище розтягується у часі.

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