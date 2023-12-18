Йогурт завдяки своїм корисним властивостям та ніжному смаку стає ідеальним компаньйоном для салатів. Його можна використовувати у найрізноманітніших рецептах.

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Рецепт домашнього йогурту

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Чудовий соус / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 2 – 3 столові ложки йогурту з активними культурами (як стартова закваска);

– 1 – 2 столові ложки цукру (до смаку, це необов'язково).

Приготування:

У невеликій мисці змішайте натуральний йогурт з невеликою кількістю молока. Це стане вашою стартовою закваскою. Решту молока вилийте у каструлю та підігрійте до температури близько 85 – 90 градусів Цельсія. Дайте молоку охолонути до температури приблизно 40 – 45 градусів Цельсія. Важливо, щоб була достатня теплота для розвитку йогуртових культур. Додайте підготовлену стартову закваску в охолоджене молоко і добре перемішайте. Накрийте каструлю кришкою та обгорніть її рушником, щоб зберегти тепло. Залиште йогурт на 6 – 8 годин або до того часу, поки він стане густим.

Як зробити з йогурту соус для салатів

Є багато ідей та компонентів, які можна комбінувати для приготування йогуртового соусу для салатів.

Лимонний соус: додайте свіжий лимонний сік та трави, такі як м'ята, кінза або базилік, для освіжаючого та ароматного смаку.

Авокадо-йогуртовий соус: змішайте йогурт із пюре авокадо і отримайте ніжний крем для закусок.

З сиром: з йогуртом можна поєднати тертий пармезан, фету або козиний сир.

Приправи: експериментуйте зі спеціями, такими як куркума, кінза, чилі чи петрушка, для створення унікального смаку.