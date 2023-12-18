Йогурт завдяки своїм корисним властивостям та ніжному смаку стає ідеальним компаньйоном для салатів. Його можна використовувати у найрізноманітніших рецептах.

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Рецепт домашнього йогурту

  • Час: 15 хвилин

  • Порцій: 4

Чудовий соус / Фото unsplash

Приготування:

  1. У невеликій мисці змішайте натуральний йогурт з невеликою кількістю молока. Це стане вашою стартовою закваскою.
  2. Решту молока вилийте у каструлю та підігрійте до температури близько 85 – 90 градусів Цельсія.
  3. Дайте молоку охолонути до температури приблизно 40 – 45 градусів Цельсія. Важливо, щоб була достатня теплота для розвитку йогуртових культур.
  4. Додайте підготовлену стартову закваску в охолоджене молоко і добре перемішайте.
  5. Накрийте каструлю кришкою та обгорніть її рушником, щоб зберегти тепло.
  6. Залиште йогурт на 6 – 8 годин або до того часу, поки він стане густим.

Як зробити з йогурту соус для салатів

Є багато ідей та компонентів, які можна комбінувати для приготування йогуртового соусу для салатів.