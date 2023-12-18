Йогурт завдяки своїм корисним властивостям та ніжному смаку стає ідеальним компаньйоном для салатів. Його можна використовувати у найрізноманітніших рецептах.
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Рецепт домашнього йогурту
Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Чудовий соус / Фото unsplash
Приготування:
- У невеликій мисці змішайте натуральний йогурт з невеликою кількістю молока. Це стане вашою стартовою закваскою.
- Решту молока вилийте у каструлю та підігрійте до температури близько 85 – 90 градусів Цельсія.
- Дайте молоку охолонути до температури приблизно 40 – 45 градусів Цельсія. Важливо, щоб була достатня теплота для розвитку йогуртових культур.
- Додайте підготовлену стартову закваску в охолоджене молоко і добре перемішайте.
- Накрийте каструлю кришкою та обгорніть її рушником, щоб зберегти тепло.
- Залиште йогурт на 6 – 8 годин або до того часу, поки він стане густим.
Як зробити з йогурту соус для салатів
Є багато ідей та компонентів, які можна комбінувати для приготування йогуртового соусу для салатів.