Сир може бути навіть дуже смачним, якщо його конвертувати, наприклад, у десерт. Рецептом популярних сирків ділимось далі.
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Рецепт шоколадних сирків
Інгредієнти:
- 500 грамів напівжирного домашнього сиру;
- 1 чайна ложка ванільного цукру;
- 2 столові ложки цукрової пудри;
- 70 грамів вершкового масла.
Для глазурі:
- 300 грамів шоколаду;
- 3 столові ложки олії.
Спосіб приготування:
Крок 1. У посудині змішуємо домашній сир, ванільний цукор та пудру. Все ретельно перемішуємо блендером.
Крок 2. Розтоплюємо вершкове масло та додаємо у сирну суміш. Знову збиваємо блендером, поки не отримаємо гладку кремову консистенцію. Масу можна розділити на кілька частин, додати шоколад, кокос або пофантазувати з іншими смаками.
Крок 3. Суміш перекладаємо у кондитерський мішок та робимо трохи більший отвір. Формуємо сирні батончики, кінець обрізаємо ножем. Відправляємо сирки у морозилку на 1,5 години.
Крок 4. На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію та перемішуємо. Виливаємо шоколад у високу місткість та занурюємо сирки нанизані на шпашку.
Готові сирки перекладаємо на тарілку, посипаємо кокосом, горіхами чи мигдалеві стружкою та відправляємо у холодильник до загущення.