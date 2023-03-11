Сир може бути навіть дуже смачним, якщо його конвертувати, наприклад, у десерт. Рецептом популярних сирків ділимось далі.

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Рецепт шоколадних сирків

Інгредієнти:

500 грамів напівжирного домашнього сиру;

1 чайна ложка ванільного цукру;

2 столові ложки цукрової пудри;

70 грамів вершкового масла.

Для глазурі:

300 грамів шоколаду;

3 столові ложки олії.

Спосіб приготування:

Крок 1. У посудині змішуємо домашній сир, ванільний цукор та пудру. Все ретельно перемішуємо блендером.

Крок 2. Розтоплюємо вершкове масло та додаємо у сирну суміш. Знову збиваємо блендером, поки не отримаємо гладку кремову консистенцію. Масу можна розділити на кілька частин, додати шоколад, кокос або пофантазувати з іншими смаками.

Крок 3. Суміш перекладаємо у кондитерський мішок та робимо трохи більший отвір. Формуємо сирні батончики, кінець обрізаємо ножем. Відправляємо сирки у морозилку на 1,5 години.

Крок 4. На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію та перемішуємо. Виливаємо шоколад у високу місткість та занурюємо сирки нанизані на шпашку.

Готові сирки перекладаємо на тарілку, посипаємо кокосом, горіхами чи мигдалеві стружкою та відправляємо у холодильник до загущення.