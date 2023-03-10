Сучасні та свідомі виробники пропонують багаторазові засоби гігієни не лише для матусь, але й малюків. Зокрема, популярність та визнання на ринку здобувають багаторазові підгузки.

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Багаторазові підгузки: за чи проти

Сучасний багаторазовий підгузок складається з двох частин: спеціальних трусиків з фіксаторами та вкладки-абсорбента. Перші втримують вологу всередині, а друга вбирає її.

Дати однозначну оцінку таким продуктам складно, адже варто врахувати цілу низку факторів, відповідальність за які несе виробник. Бюджетні версії, на жаль, не потішать вас натуральним складом тканин та точно не гарантуватимуть безпеку чутливій шкірі дитини. Дорожчі варіації пропонують вам якісну біобавовну, шовк або мікрофібру. Вкладки підгузка можуть також відрізнятись за кількістю шарів (від 3 до 6) та матеріалом (мікрофібра, бамбук, муслін, вугільна фібра чи їхні комбінації).

Користуватись багаторазовими підгузками так само легко, як і звичайними, а змінювати варто тоді, коли стане мокрим. Перевага ще й у тому, що розмір всіх підгузків зазвичай однаковий, вам потрібно лише правильно регулювати їх з віком.



Як виглядає багаторазовий підгузок / Фото babypark

Аби мінімізувати ризик протікання, варто регулярно змінювати вкладки та трусики і відрегулювати підгузок під розмір дитини. Також слід забезпечити достатнє поглинання вологи. Відтак для новонароджених знадобиться всього одна вкладка, а от старшим дітками підійде 2 – 3 тоненькі, або ж одна з 5 – 6 шарами. Важливо і правильно доглядати за тканиною, адже від цього залежить її стан та водостійкість.

Як прати

З водонепроникною тканиною або мембраною варто бути обережним, адже тканини далеко не всіх виробників полюбляють високі температури, тому використовуємо воду не вище 60°С. Уникайте агресивних засобів для виведення плям, відбілювачів чи пом'якшувачів тканини. Також підгузки не можна прасувати, сушити в сушарці, на батареї чи під прямим сонячним промінням. Для очищення вкладок заборон немає, навіть допускається прання при вищих температурах.

Оптимальним буде прання вкладки та підгузка у пральній машинці при 30°C разом з іншими дитячими речами. Перед тим, як покласти підгузок у машинку, змиваємо забруднення сильним потоком води, затираємо пляму господарським милом і відправляємо у прання.

У комплекті з такими засобами зазвичай продаються і мішечки з водонепроникної тканини, аби ви могли будь-де замінити підгузок та не нашкодити іншим предметам у сумці.

Скільки коштує

Вартість напряму залежить від якості підгузка: тут йдеться і про матеріали, і про фурнітуру. Стартує ціна з найдешевшого китайського варіанта зі 150 гривень і коливається до 800 гривень і більше за підгузки з органічних та сертифікованих тканин.

Переваги використання:

економні та довговічні: якісними підгузками може користуватись не одна дитина;

універсальна модель для будь-якого віку та фігури;

безпечні для шкіри малюка, адже не містять алергічних компонентів;

відсутність парникового ефекту, що захищає від розмноження бактерій;

яскравий дизайн і можливе пошиття власноруч.

Недоліки багаторазових підгузків: