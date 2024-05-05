Хумус – це різновид кремоподібної пасти, який не втрачає своєї популярності вже багато років. Зазвичай його готують з нуту, але не менш смачні й інші варіації. Спробуйте приготувати його за цим рецептом – і ваша дитина вимагатиме ще.
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Рецепт гарбузового хумусу
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Приготування:
- Почистіть гарбуз, видаліть насіння та розріжте на шматочки
- Запікайте овоч в розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин.
- Коли гарбуз буде готовий, перемішайте його.
- Потім додайте в суміш нут, тахіні, оливкову олію, часник, кмин і лимонний сік. Змішайте все. В кінці приправити до смаку сіллю і перцем.
- Переблендеріть отриману суміш до бажаної консистенції.
- Подавати пасту можна з сирими овочами або крекерами. Ви також можете намазати його на бутерброди.