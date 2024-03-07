У Шотландії цей чізкейк заведено подавати із "п'янким" соусом, однак у нашому випадку в цьому немає жодної необхідності. Єдине, до чого слід приготуватися – він зникне з холодильника дуже швидко.
Цікаво І попрацювати, і смаколик отримати: робимо вівсяне печиво разом з дітьми
Рецепт чізкейка з карамелізованими яблуками
Час: 1 година
Порцій: 6 – 8
Приготування:
- Спочатку готуємо основу. Печиво кладемо у комбайн та перемішуємо до дрібної крихти. Додаємо яблука та горіхи пекан, знову збиваємо. Додаємо корицю. Вершкове масло топимо у каструлі, додаємо бісквітну суміш та добре перемішуємо.
- Виселяємо глибоку круглу форму пергаментним папером. Викладаємо бісквітну суміш на дно та ставимо у холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Рікотту та вершковий сир з'єднуємо та добре перемішуємо, поки маса не загусне.
- Цукор, корицю та сіль перемішуємо і додаємо в масу. Також додаємо сметану, ванільний цукор та сушені яблука. Все добре перемішуємо.
- Викладаємо начинку у форму для кексів на основу.
- Ставимо у холодильник.
- Яблука кладемо у миску, збризкуємо лимонним соком, додаємо спеції та відкладаємо.
- У каструлю кладемо цукор. Додаємо 50 мілілітрів води та готуємо на середньому вогні, поки маса не карамелізується. Не треба помішувати, просто крутіть каструлю, щоб карамель "рухалася" та не підгоріла.
- Яблука обсмажуємо на сковорідці по кілька хвилин з кожного боку. Відкладаємо.
- Додаємо до карамелі масло, дрібку солі та перемішуємо (може пінитися, варто просто зачекати).
- Додаємо вершки та збиваємо до однорідності.
- Знімаємо соус з вогню та залишаємо вистигати.
- Обережно виймаємо чізкейк з форми. Викладаємо на нього яблука та поливаємо карамеллю. Ваші діти будуть у захваті від кожного шматочка.
Смачного!