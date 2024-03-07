У Шотландії цей чізкейк заведено подавати із "п'янким" соусом, однак у нашому випадку в цьому немає жодної необхідності. Єдине, до чого слід приготуватися – він зникне з холодильника дуже швидко.

Цікаво І попрацювати, і смаколик отримати: робимо вівсяне печиво разом з дітьми

Рецепт чізкейка з карамелізованими яблуками

Час: 1 година

Порцій: 6 – 8

Інгредієнти: для основи: – 175 грамів печива;

– 50 грамів дрібно нарізаних сушених яблук;

– 50 грамів дрібно нарізаних горіхів пекан;

– 1/2 чайної ложки кориці;

– 100 грамів вершкового масла;



для вершково-сирної начинки:

– 200 грамів сиру рікотта;

– 300 грамів вершкового сиру;

– 1/2 чайної ложки кориці;

– 50 грамів цукрової пудри;

– дрібка солі;

– 50 грамів сметани;

– 1/2 чайної ложки ванільного цукру;



для карамелізованих яблук:

– 3 почищених та нарізаних дольками яблука;

– сік половини лимона;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1/2 чайної ложки меленого духмяного перцю;

– 1/4 чайної ложки гвоздики;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів вершків.

Приготування:

Спочатку готуємо основу. Печиво кладемо у комбайн та перемішуємо до дрібної крихти. Додаємо яблука та горіхи пекан, знову збиваємо. Додаємо корицю. Вершкове масло топимо у каструлі, додаємо бісквітну суміш та добре перемішуємо. Виселяємо глибоку круглу форму пергаментним папером. Викладаємо бісквітну суміш на дно та ставимо у холодильник мінімум на 30 хвилин. Рікотту та вершковий сир з'єднуємо та добре перемішуємо, поки маса не загусне. Цукор, корицю та сіль перемішуємо і додаємо в масу. Також додаємо сметану, ванільний цукор та сушені яблука. Все добре перемішуємо. Викладаємо начинку у форму для кексів на основу. Ставимо у холодильник. Яблука кладемо у миску, збризкуємо лимонним соком, додаємо спеції та відкладаємо. У каструлю кладемо цукор. Додаємо 50 мілілітрів води та готуємо на середньому вогні, поки маса не карамелізується. Не треба помішувати, просто крутіть каструлю, щоб карамель "рухалася" та не підгоріла. Яблука обсмажуємо на сковорідці по кілька хвилин з кожного боку. Відкладаємо. Додаємо до карамелі масло, дрібку солі та перемішуємо (може пінитися, варто просто зачекати). Додаємо вершки та збиваємо до однорідності. Знімаємо соус з вогню та залишаємо вистигати. Обережно виймаємо чізкейк з форми. Викладаємо на нього яблука та поливаємо карамеллю. Ваші діти будуть у захваті від кожного шматочка.

Смачного!