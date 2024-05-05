Хумус – это разновидность кремообразной пасты, который не теряет своей популярности уже много лет. Обычно его готовят из нута, но не менее вкусные и другие вариации. Попробуйте приготовить его по этому рецепту – и ваш ребенок будет требовать еще.

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Рецепт тыквенного хумуса из тыквы

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Почистите тыкву, удалите семена и разрежьте на кусочки
  2. Запекайте овощ в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.
  3. Когда тыква будет готова, перемешайте ее.
  4. Затем добавьте в смесь нут, тахини, оливковое масло, чеснок, тмин и лимонный сок. Смешайте все. В конце приправить по вкусу солью и перцем.
  5. Переблендерите полученную смесь до желаемой консистенции.
  6. Подавать пасту можно с сырыми овощами или крекерами. Вы также можете намазать его на бутерброды.