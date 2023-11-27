Пенне зі шпинатом – чудова ідея для швидкої та смачної вечері. Якщо ви хочете приготувати смачну, здорову страву для вашої дитини – це саме те, що потрібно.
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Рецепт пенне
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
- Вершкове масло розтопіть на сковороді.
- Обсмажте в ньому подрібнений часник близько хвилини.
- Додайте шпинат і смажте, поки шпинат не приготується.
- Сир пармезан натріть на тертці.
- Додайте вершки і пармезан на сковороду.
- Ретельно перемішайте.
- Приправити за смаком сіллю і перцем.
- Додайте пасту і нагрівайте деякий час, поки макарони добре не покриються соусом.