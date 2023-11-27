Пенне зі шпинатом – чудова ідея для швидкої та смачної вечері. Якщо ви хочете приготувати смачну, здорову страву для вашої дитини – це саме те, що потрібно.

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Рецепт пенне

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів замороженого шпинату;

– 400 грамів пасти пенне;

– 150 грамів вершків;

– 50 грамів сиру пармезан;

– 20 грамів часнику;

– спеції: сіль, перець до смаку.

Приготування: