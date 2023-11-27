Пенне зі шпинатом – чудова ідея для швидкої та смачної вечері. Якщо ви хочете приготувати смачну, здорову страву для вашої дитини – це саме те, що потрібно.

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Рецепт пенне

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Вершкове масло розтопіть на сковороді.
  3. Обсмажте в ньому подрібнений часник близько хвилини.
  4. Додайте шпинат і смажте, поки шпинат не приготується.
  5. Сир пармезан натріть на тертці.
  6. Додайте вершки і пармезан на сковороду.
  7. Ретельно перемішайте.
  8. Приправити за смаком сіллю і перцем.
  9. Додайте пасту і нагрівайте деякий час, поки макарони добре не покриються соусом.