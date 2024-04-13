Прибирання займає чимало часу, а коли потрібно доглядати за дитиною – і поготів. Однак можна трішки спростити собі життя завдяки перевіреним методам.

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У всього повинно бути своє місце

Якщо ви хочете уникнути безладу та зекономити час на прибиранні, то це найперший крок до чистоти та порядку. Якщо ваші діти вже старші – обов'язково привчіть їх до цього принципу.

Так, це потребуватиме особливих зусиль, але з часом вони окупляться. Організований простір – це чистий простір.

Регулярне коротке прибирання

Кожного дня виділяйте на прибирання 15 хвилин свого часу. Цього достатньо, аби підтримувати чистоту. Багато мам рекомендують робити це акурат перед сном, адже прокидатися у чистому просторі особливо приємно та надихаюче.

Забудьте про "я все сама"

Ваш партнер та старші діти також можуть чудово впоратися із прибиранням. Не варто тягнути все на собі та кожного дня буквально падати на ліжко від втоми. Навчіться делегувати, інакше наслідки будуть катастрофічними.

Не робіть "велике прибирання" на вихідних

Після важкого тижня є значно цікавіші справи, аніж прибирати дім. Розподіліть завдання рівномірно на будні, це буде тримати вас у тонусі. У такий спосіб прибирання не займатиме багато часу і сил, а на вихідних ви зможете приділити час собі.