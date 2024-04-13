Уборка занимает немало времени, а когда нужно ухаживать за ребенком – и подавно. Однако можно немного упростить себе жизнь благодаря проверенным методам.
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- У всего должно быть свое место
Если вы хотите избежать беспорядка и сэкономить время на уборке, то это самый первый шаг к чистоте и порядку. Если ваши дети уже старше – обязательно приучите их к этому принципу.
Да, это потребует особых усилий, но со временем они окупятся. Организованное пространство – это чистое пространство.
- Регулярная короткая уборка
Каждый день выделяйте на уборку 15 минут своего времени. Этого достаточно, чтобы поддерживать чистоту. Многие мамы рекомендуют делать это аккурат перед сном, ведь просыпаться в чистом пространстве особенно приятно и вдохновляюще.
- Забудьте о "я все сама"
Ваш партнер и старшие дети также могут прекрасно справиться с уборкой. Не стоит тянуть все на себе и каждый день буквально падать на кровать от усталости. Научитесь делегировать, иначе последствия будут катастрофическими.
- Не делайте "большую уборку" на выходных
После тяжелой недели есть значительно более интересные дела, чем убирать дом. Распределите задачи равномерно на будни, это будет держать вас в тонусе. Таким образом уборка не будет занимать много времени и сил, а на выходных вы сможете уделить время себе.